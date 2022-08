Liste chiuse, tra riconferme, nomi nuovi e qualche malumore nei partiti. A poco più di un mese dalle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, ieri sera sono scaduti i termini per la presentazione delle liste. A meno di clamorose sorprese, da Como dovrebbero tornare a Roma cinque o sei parlamentari uscenti. In lizza poi, anche se con poche possibilità di essere eletti anche altri esponenti del territorio dei vari schieramenti.

Centrodestra

In casa centrodestra, posizione “sicura” per il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, candidato nel collegio uninominale di Como e con ottime possibilità di tornare alla Camera. Così come Eugenio Zoffili, capolista alla Camera nel Plurinominale. Il consigliere comunale Claudio Borghi Aquilini è di nuovo in corsa in Toscana, al Senato, al Plurinominale. Fuori dai giochi invece le due comasche del Carroccio elette nelle passate elezioni, Alessandra Locatelli e Erica Rivolta.

Fratelli d’Italia candida in posizione “sicura” il parlamentare uscente Alessio Butti, in corsa però questa volta al Senato, capolista al Collegio Plurinominale Lombardia. Per lui si prospetta dunque un ritorno a Palazzo Madama dopo l’esperienza alla Camera. In lizza anche un secondo nome comasco, quello di Stefano Molinari, coordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni, che compare in quarta posizione nel Collegio plurinominale Lombardia 2 alla Camera.

In casa Forza Italia non compaiono nomi comaschi in posizioni che possono garantire l’elezione. In corsa il sindaco di Nesso Massimo Morini, al terzo posto nel plurinominale.

5Stelle

Per il Movimento5Stelle nuovamente in corsa Giovanni Currò, parlamentare uscente, capolista alla Camera. Il suo eventuale ritorno a Roma dipenderà dall’esito del voto per i grillini.

Centrosinistra

Posizione “sicura” sicura nel Partito Democratico per la comasca Chiara Braga, deputata uscente capolista nel Plurinominale alla Camera e pronta a restare in Parlamento. In lizza altri due nomi comaschi, Patrizia Lissi e Paolo Furgoni, in posizioni che però partono dalle retrovie.

Saranno due invece i candidati lariani per Più Europa. Luca Monti sarà candidato in seconda posizione nel Collegio Lombardia 2 plurinominale e nel collegio uninominale di Como per la Camera dei deputati. Olivia Ratti sarà invece capolista di Più Europa nella circoscrizione plurinominale Lombardia 2 per la Camera dei Deputati. La segretaria provinciale di Sinistra Italiana Celeste Grossi è invece in corsa in quarta posizione alla Camera.

Azione

L’ex presidente del consiglio comunale di Como Anna Veronelli candidata alla Camera dei deputati nel collegio uninominale e in quello plurinominale di Como per “Azione”, il partito che fa capo a Carlo Calenda.