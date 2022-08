Abuso di alcol, grave episodio nella notte a Como. Un ventenne è stato soccorso in piazza Matteotti, poco prima delle 4, in stato di incoscienza e ferito al volto. E’ stato trasportato in condizioni serie all’ospedale Sant’Anna.

Ancora da chiarire i dettagli della vicenda. Attorno alle 3.45 della notte scorsa, sono stati chiamati i soccorsi per la segnalazione di due giovani di 19 e 22 anni che si erano sentiti male, probabilmente per aver abusato di sostanze alcoliche.

In piazza Matteotti sono intervenute l’automedica del 118 e due ambulanze della Croce Rossa di Como e Lipomo. Le condizioni di uno dei due ragazzi sono apparse molto gravi, era in stato di incoscienza e ferito al volto, probabilmente per la caduta a terra. E’ stato portato in ospedale al Sant’Anna in codice rosso.

Al pronto soccorso del presidio di San Fermo è stato riscontrato un tasso alcolemico tra 2 e 3. Il ragazzo è stato ricoverato al Sant’Anna. Non risultano al momento interventi delle forze dell’ordine. L’episodio rialza l’attenzione sul tema dell’emergenza alcol, soprattutto tra i giovani. Solo pochi giorni fa un ragazzo svizzero di 18 anni, ubriaco, era stato salvato sui binari in viale Lecco poco prima dell’arrivo del treno.