Lavori in via Muggiò. Per consentire gli interventi all’acquedotto, fino a sabato 3 settembre è aperto il cantiere in via Muggiò a Como, nel tratto da via Canturina a via Monticelli dove è vietato il transito ai veicoli. In aggiunta, i lavori hanno portato anche alla modifica dei percorsi delle linee degli autobus di Asf.

In direzione Breccia-Bassone, resta regolare il percorso della linea 11 Sagnino-Bassone, mentre la linea 6 Breccia-Maslianico non modifica il percorso fino a via Canturina e poi prosegue con la deviazione già in atto per i lavori di via Acquanera. In direzione Maslianico-Sagnino, gli autobus della linea 11 da via Acquanera transitano in via Canturina fino alla rotatoria dove invertono la marcia e tornano lungo la via per poi girare a sinistra in via Sportivi Comaschi e al semaforo a sinistra in via Muggiò, per continuare sul consueto percorso. I bus della linea 6, da via Belvedere svoltano a destra in via Canturina, poi a sinistra in via Sportivi Comaschi e ancora a sinistra al semaforo in via Muggiò per procedere con il solito tracciato.

Sono state momentaneamente soppresse le fermate di via Muggiò “Monticelli” e “Baserga” in direzione Como e le fermate di via Acquanera già cancellate a causa dei lavori. Non è però l’unico cantiere in città. Si segnalano lavori al teleriscaldamento in piazza Camerlata. Anche in questo caso, la zona di fermata dei mezzi di Asf, come mostrano i cartelli disposti sull’area, è stata spostata di qualche metro.