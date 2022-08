Blocca il bus mettendosi in mezzo alla strada, denunciato per interruzione di pubblico servizio un 52enne della provincia di Brescia. Gli agenti della polizia locale di Como sono intervenuti ieri in via Milano, dopo la segnalazione di un bus di ferrovie Nord Milano della Varese Como che era fermo da qualche minuto e creava disagi alla circolazione. La pattuglia, subito intervenuta ha trovato il 52enne fermo in mezzo alla strada. L’uomo impediva al bus di passare. Identificato dagli agenti, si è giustificato dicendo che il conducente non lo aveva fatto salire, L’autista ha spiegato che a quella fermata non era autorizzato a prendere a bordo passeggeri. I vigili hanno fatto ripartire il bus e hanno denunciato il 52enne.