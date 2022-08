Giocatori del circuito internazionale pronti a sfidarsi sui campi in terra rossa del Tennis Como, a Villa Olmo. Domenica via alla sedicesima edizione del torneo Challenger Atp Città di Como.

Il programma

Due i tabelloni in programma: quello di singolare e quello di doppio. Le qualificazioni vedranno impegnati 24 giocatori e 6 avranno accesso al main draw.

“Inizieremo domenica 28 agosto con le qualificazioni, in un tabellone da 24 giocatori da dove usciranno sei tennisti ammessi al main draw – ha detto il direttore del torneo Paolo Carobbio – Le wild card sono tutte in mano alla Federazione, noi ne abbiamo date due per le quali agli allievi di Riccardo Piatti, Lorenzo Ferri e Rocco Piatti. Poi abbiamo anche fatto presente alla Fit che sarebbe bello avere Federico Arnaboldi nel main draw”.

L’organizzazione

Il biglietto di ingresso sarà per tutta la settimana a 10 euro, con le semifinali e la finale a 20 euro. Gli Under 12 entreranno gratuitamente. I tagliandi si potranno comprare direttamente all’ingresso oppure prenotandoli chiamando la segreteria del Tennis Como

“Siamo stati spesso criticati in passato per la decisione di far pagare l’ingresso – ha detto in chiusura la presidente Chiara Sioli – Facciamo però presente che un torneo come questo ha costi organizzativi elevati e anche il biglietto per assistere alle partite è un modo per sostenere l’evento. E facciamo anche presente che a Villa Olmo viene fatto tutto dal Tennis Como, senza agenzie esterne, motivo per cui vogliamo fin da subito ringraziare tutti i soci per la grande disponibilità espressa in mille modi”.

La finale

La finale domenica 4 settembre sarà trasmessa in diretta da Etv. Novità di quest’anno sarà il master finale del “Circuito Giovanile Lariano 2022”.

“Da anni con fatica mettiamo tutto il nostro impegno per sostenere questo evento – ha detto il presidente del consiglio regionale lombardo Alessandro Fermi – Stiamo parlando di uno degli appuntamenti sportivi più importanti della Lombardia. Voglio però sottolineare che ci troviamo in un posto, il Tennis Como, dove non ci sono solo grandi eventi ma anche una quotidianità fatta di giovani impegnati nello sport e di supporto costante alla disabilità. La Regione sarà sempre al fianco di società sportive come questa”.