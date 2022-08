Tragico incidente nel pomeriggio di ieri a Figino Serenza. Un pensionato di 74 anni che era alla guida della sua auto, per cause ancora da chiarire ha perso il controllo della vettura mentre percorreva via don Luigi Meroni. La macchina senza controllo è andata a sbattere contro un edificio. Un impatto violento. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravissime. Sono intervenute l’automedica del 118 e l’ambulanza ed è stato chiesto anche l’invio dell’elisoccorso, ma purtroppo per il pensionato non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco hanno rimesso in sicurezza la vettura e la carreggiata. Gli agenti della polizia locale sono al lavoro per chiarire la dinamica dell’incidente. L’uomo potrebbe aver avuto un malore prima dell’incidente, ma sono in corso gli accertamenti.