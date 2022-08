Terzo turno per il campionato di serie B. Il via questa sera con tre incontri, tutti programmati alle 20.45: Modena-Ternana, Palermo-Ascoli e Spal-Cagliari. Le due capolista, Frosinone e Cosenza, giocano domani (anche in questo caso tutte le partite sono in contemporanea alle 20.45). I laziali sono ospiti del Benevento, i calabresi del Parma. Le altre sfide domenicali del terzo turno sono il derby veneto Cittadella-Venezia, Perugia-Bari, Pisa-Genoa e Reggina-SudTirol.

Per il Como appuntamento lunedì sera alle 20.45 allo stadio Sinigaglia per il derby contro il Brescia. Attesa febbrile per vedere se ci sarà in campo il campione del mondo Cesc Fabregas, che farebbe così il suo esordio con la divisa dei lariani. Come spiegato ieri sul nostro sito (QUI l’articolo), sarà difficile la convocazione dell’ultimo acquisto di mercato, il bomber di Parè Patrick Cutrone. I tempi di trasferimento, con un nulla osta internazionale, sono solitamente più lunghi rispetto alle consuetudini.

Si attende intanto l’annuncio dell’arrivo dal Cagliari del centrocampista Paolo Faragò mentre per il ruolo di portiere la società, secondo gli ultimi rumors, starebbe tentando di portare sul Lario l’estremo difensore della Nazionale Under 21 Marco Carnesecchi, di proprietà dell’Atalanta. Negli scorsi giorni si era parlato di un interessamento, nello stesso ruolo del tedesco ex Liverpool Loris Karius.

Il Como è reduce da due pareggi nei primi incontri della stagione, match che hanno lasciato l’amaro in bocca, non tanto per gioco e atteggiamento, quanto per l’epilogo. Sia con il Cagliari all’esordio al Sinigaglia (1-1 il finale), sia nella seconda giornata a Pisa (2-2), gli azzurri sono stati raggiunti nel finale mentre si trovavano in vantaggio. Dopo la gara con il Brescia, gli uomini di mister Giacomo Gattuso saranno impegnati a Frosinone sabato 3 settembre alle 14.

La classifica di B prima del terzo turno

Frosinone e Cosenza 6 punti, Palermo, Ascoli, Cagliari, Genoa 4, Reggina, Cittadella, Venezia, Ternana, Brescia 3, Como, Bari e Parma 2, Pisa, Benevento, Spal e Perugia 1, Modena e SudTirol 0