Un tuffo in acqua. L’uomo che non riemerge. L’allarme. Le ricerche dei vigili del fuoco e il drammatico epilogo. Dinamica tristemente nota per la nuova tragedia nel lago di Como. Ieri pomeriggio a Lenno è annegato un 32enne della Repubblica Ceca, in vacanza in Italia. Il corpo è stato individuato a circa 80 metri di profondità a un centinaio di metri dalla riva. In salvo la moglie.

Il turista, Sarkar Almasov, con la moglie stava trascorrendo le vacanze in Italia. Dalle prime informazioni, avrebbe noleggiato una barca per trascorrere una giornata sul lago di Como. Attorno alle 16, davanti a Lenno, a un centinaio di metri dalla riva si è tuffato in acqua e non è più riemerso. La moglie, che avrebbe provato a soccorrerlo, a sua volta era in difficoltà ma è stata fortunatamente recuperata da altre imbarcazioni di passaggio.



A Lenno, appena è stato dato l’allarme sono intervenuti i mezzi di soccorso. I vigili del fuoco hanno avviato le ricerche e il corpo dell’uomo è stato individuato a circa 80 metri di profondità. Sotto shock ma in buone condizioni la moglie, che non ha potuto fare nulla per salvare il marito. Fatale ancora una volta potrebbe essere stato un malore causato dall’impatto con l’acqua fredda in una giornata calda e magari dopo aver trascorso molto tempo al sole.



La settimana scorsa, un turista di 22 anni è annegato a Torno. All’inizio di agosto a Como si è tuffato senza più riemergere un 64enne della Nuova Zelanza. L’inizio della stagione era stato segnato dai due giovanissimi annegato dopo un tuffo nel capoluogo lariano, tra viale Geno e i Giardini a Lago. In Altolago invece non è ancora stato ritrovato il turista tedesco di 66 anni in vacanza a San Siro, scomparso in acqua durante una gita in barca.