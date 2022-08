Como-Brescia, in programma questa sera alle 20.45 allo stadio Sinigaglia, chiude il terzo turno del campionato di serie B. Una sfida per grandi firme: negli azzurri è annunciato l’esordio di Cesc Fabregas, in tribuna ci sarà l’ex giocatore Thierry Henry, che diventerà azionista del club lariano. Alle 15, in una conferenza stampa all’Hotel Hilton, il francese parlerà della sua scelta.

La società ieri non ha diffuso la lista dei convocati. La speranza, infatti, è che dall’Inghilterra possa arrivare il nulla osta per il trasferimento di Patrick Cutrone, che potrebbe quindi essere eventualmente chiamato all’ultimo minuto. In campo, molto probabilmente, l’ultimo acquisto, il centrocampista Paolo Pancrazio Faragò, arrivato negli scorsi giorni dal Cagliari.

Preoccupano però le assenze: non ci saranno, infatti, gli infortunati Alessio Iovine, Davide Bertoncini, il capitano Alessandro Bellemo, Daniele Baselli, Luca Vignali oltre a Moutir Chajia, fermo da lungo tempo (e peraltro in recupero, il suo rientro non è lontano). Assente anche l’allenatore Giacomo Gattuso, per la stessa indisposizione che l’aveva tenuto lontano dal campo a Pisa. Lo sostituirà il vice Massimiliano Guidetti.

I risultati

Sabato 27 agosto: Modena-Ternana 4-1, Palermo-Ascoli 2-3, Spal-Cagliari 1-0. Domenica 28 agosto: Benevento-Frosinone 2-1, Cittadella-Vicenza 1-1, Parma-Cosenza 1-0, Perugia-Bari 1-3, Pisa-Genoa 0-1, Reggina-SudTirol 4-0. Lunedì 29 agosto Como-Brescia (ore 20.45)

La classifica di serie B

Ascoli e Genoa 7 punti, Reggina, Frosinone e Cosenza 6, Bari e Parma 5, Cittadella, Venezia, Palermo, Cagliari, Spal e Benevento 4, Modena, Brescia e Ternana 3, Como 2, Pisa e Perugia 1, SudTirol 0

Prossimo turno

Venerdì 2 settembre Cagliari-Modena. Sabato 3 settembre Ascoli-Cittadella, Bari-Spal, Brescia-Perugia, Frosinone-Como, Genoa-Parma, Reggina-Palermo, Ternana-Cosenza, Venezia-Benevento. Domenica 4 settembre SudTirol-Pisa