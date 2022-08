Ascoli e Genoa guidano la classifica del campionato di serie B dopo tre giornate. Il turno si conclude questa sera con la disputa di Como-Brescia, in programma alle 20.45 allo stadio Sinigaglia. Le due formazioni che guidavano alla vigilia, Frosinone e Cosenza, sono state entrambe sconfitte, rispettivamente e Benevento (per 2-1) e a Parma (per 1-0). Il Genoa ha invece vinto per 1-0 a Pisa, mentre l’Ascoli si è imposto per 3-2 a Palermo. Tra i risultati più clamorosi, il 4-1 del Modena contro la Ternana (in Umbria è a rischio la panchina di Cristiano Lucarelli), lo stop del Cagliari con la Soal (1-0 per gli estensi) e il 3-1 del Bari allo stadio Renato Curi di Pisa. Terzo stop per il neopromosso SudTirol, battuto con un secco 4-0 dalla Reggina.

I risultati

Sabato 27 agosto: Modena-Ternana 4-1, Palermo-Ascoli 2-3, Spal-Cagliari 1-0. Domenica 28 agosto: Benevento-Frosinone 2-1, Cittadella-Vicenza 1-1, Parma-Cosenza 1-0, Perugia-Bari 1-3, Pisa-Genoa 0-1, Reggina-SudTirol 4-0. Lunedì 29 agosto Como-Brescia (ore 20.45)

La classifica di serie B

Ascoli e Genoa 7 punti, Reggina, Frosinone e Cosenza 6, Bari e Parma 5, Cittadella, Venezia, Palermo, Cagliari, Spal e Benevento 4, Modena, Brescia e Ternana 3, Como 2, Pisa e Perugia 1, SudTirol 0

Prossimo turno

Venerdì 2 settembre Cagliari-Modena. Sabato 3 settembre Ascoli-Cittadella, Bari-Spal, Brescia-Perugia, Frosinone-Como, Genoa-Parma, Reggina-Palermo, Ternana-Cosenza, Venezia-Benevento. Domenica 4 settembre SudTirol-Pisa