Incidente in Ticino. Muore giovane italiana. La tragedia, come specifica la Polizia cantonale, ieri poco le 18.15 sull’autostrada A2 in territorio di Gnosca. Secondo una prima ricostruzione, un 22enne cittadino italiano residente in provincia di Rieti, che viaggiava in direzione sud sulla corsia di destra avrebbe perso il controllo del mezzo. L’uomo era alla guida di un autofurgone con a bordo altre cinque persone. Per cause che spetterà all’inchiesta stabilire, il veicolo ha iniziato a sbandare prima sulla destra per poi arrestare la sua corsa sulla corsia di sorpasso, capovolto sul fianco.

Sul posto sono intervenuti agenti i soccorritori della Croce Verde e della Rega, la Polizia cantonale, la Polizia comunale di Bellinzona e i pompieri di Biasca che hanno estratto dalle lamiere uno dei passeggeri, una 20enne cittadina italiana residente in provincia di Benevento. A causa delle gravi ferite riportate la giovane ha purtroppo perso la vita.

Per quanto riguarda le altre persone a bordo, un passeggero ha riportato leggere ferite. Illesi i rimanenti occupanti del veicolo.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso dell’incidente in Ticino, il tratto autostradale interessato dall’incidente è stato a lungo chiuso. Il traffico in direzione sud è stato deviato sulla strada cantonale.