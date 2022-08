Appuntamenti fino all’11 settembre per il ciclo di concerti “Portici in musica”, organizzato dalla Fondazione Alessandro Volta. In programma brevi concerti di giovani musicisti talentuosi, a beneficio gratuito dei passanti. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Como.

“Portici in musica dimostra come si possa fare molto con poco. – Afferma Luca Levrini, Presidente di Fondazione Volta – La disponibilità degli enti musicali territoriali, i giovani talenti, uno spazio suggestivo come i portici del Broletto, la collaborazione dell’amministrazione comunale, sono elementi che uniti possono dare un importante contributo culturale e di intrattenimento nelle serate estive in centro città”.

I musicisti si esibiscono sotto i portici del Broletto di Como, in collaborazione con il Conservatorio di Como, il Liceo Musicale Coreutico Giuditta Pasta, la Banda Baradello e l’Orchestra Antonio Vivaldi.

“”Portici in Musica” consente alla nostra comunità di vivere lo spazio del Broletto in una maniera piacevolmente insolita, dove la musica ti invita, ti accoglie e ti accompagna – dice Enrico Colombo, assessore alla Cultura del Comune di Como – E’ un ulteriore esempio che il nostro tessuto culturale è estremamente valido, e che mettendo i piedi uno dietro l’altro si può intraprendere un bel percorso”.