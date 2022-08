Incidente in Canton Ticino, a Gudo, feriti un 25enne italiano e una 40enne brasiliana, entrambi residenti in Svizzera. L’automobilista italiano, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale, circolava sulla strada cantonale in direzione sud. In base a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso il controllo della vettura. E’ andato poi a invadere l’altra corsia per poi scontrarsi contro un’auto guidata dalla 40enne.

Sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale, i pompieri di Bellinzona e i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona e del Salva, che dopo aver prestato le prime cure ai due conducenti li hanno trasportati in ambulanza all’ospedale. Stando a una prima valutazione medica, hanno riportato ferite di media gravità.

Per consentire le operazioni di soccorso e di sgombero, la Cantonale è stata temporaneamente chiusa.