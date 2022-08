Celebrazione di Sant’Abbondio con il cardinale Cantoni, oggi la diretta su Etv. A partire dalle 17, in studio Anna Campaniello e Vittore De Carli accompagneranno i telespettatori verso la messa pontificale in Duomo, celebrata dal neo-cardinale, che verrà trasmessa in diretta.



Alle 16 nella basilica di Sant’Abbondio è in programma incontro del cardinale (e vescovo di Como) Oscar Cantoni con i sindaci e con i rappresentanti delle istituzioni civili e militari. Le celebrazioni si spostano poi in Cattedrale. Alle 16.45 in via Plinio accoglienza del Capitolo della Cattedrale e omaggio della Banda Baradello.

Alle 17 il cardinale incontrerà in piazza Duomo il sindaco, il prefetto e il questore e alle 17.30 Oscar Cantoni celebrerà la messa pontificale in Duomo. La liturgia sarà trasmessa come detto in diretta da EspansioneTv, che a partire dalle 17 seguirà il momento dell’accoglienza dei comaschi al neo cardinale.