Il Lago di Como sarà protagonista alla 79esima Mostra Internazionale dell’Arte Cinematografica di Venezia, in programma fino sabato 10 settembre.

La Camera di Commercio di Como-Lecco, con Fondazione Lariofiere e in collaborazione con la Fondazione Ente dello Spettacolo, presenterà la destinazione lariana.

La manifestazione inoltre vedrà la presenza di Villa Erba, esponente di rilievo come location di film.

Il cinema diventa un elemento attrattivo dal punto di vista culturale e turistico e, allo stesso tempo, leva economica per la destinazione, in grado di coinvolgere settori trasversali, dai servizi all’ospitalità, agli elementi tecnici alla sicurezza.

«Cinema, Tv e social media sono strumenti fondamentali per promuovere e far conoscere il Lago di Como a una platea sempre più estesa. Ecco perché anche quest’anno abbiamo investito per assicurare la presenza del Lago di Como al Festival di Venezia», commenta Marco Galimberti, presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco «La Camera di Commercio di Como-Lecco, anche grazie alla preziosa collaborazione dei partner pubblici e privati del territorio, opera da anni per supportare concretamente le produzioni di cinema e tv nazionali ed internazionali. Si tratta di una risorsa strategica per il Lago di Como, che consente da un lato di promuovere la destinazione sulle piazze internazionali, dall’altro di consolidare le filiere dell’indotto. Resta a noi – enti pubblici, imprenditori, professionisti – fare in modo, ciascuno per la propria parte, che le aspettative siano assecondate nel migliore dei modi».