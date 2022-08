Il Sant’Anna ha ricevuto le prime 60 fiale del vaccino per il vaiolo delle scimmie e sarà il punto di riferimento per la campagna preventiva in provincia di Como. Due gli ambulatori attivi per le iniezioni, all’ospedale di San Fermo e in via Napoleona.

Le prenotazioni del vaccino contro il vaiolo delle scimmie riprenderanno a partire da domani. E’ possibile fissare gli appuntamenti tramite il portale https://prenotasalute.regione.lombardia.it inserendo i dati del codice fiscale e della tessera sanitaria. Per la provincia di Como le opzioni sono l’ambulatorio di malattie infettive all’ospedale Sant’Anna a San Fermo della Battaglia e il centro infezioni sessualmente trasmissibili alla Casa di Comunità in via Napoleona.

L’offerta è indirizzata a uomini e persone transgender, residenti o domiciliati in Lombardia, che hanno rapporti sessuali con uomini e che hanno avuto comportamenti sessuali a rischio.

Prima della vaccinazione, un medico effettuerà l’anamnesi per verificare la presenza di controindicazioni e la rispondenza ai requisiti definiti dal ministero della Salute. Le persone con vaccinazione per vaiolo eseguita in infanzia potranno prenotarsi e in questo caso verrà eseguita una sola dose, come da indicazioni nazionali. Nei non vaccinati in età pediatrica invece sono previste due dosi, la seconda a distanza di almeno 28 giorni. Potranno prenotarsi per il completamento del ciclo anche le persone che hanno ricevuto una prima dose all’estero.