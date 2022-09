Alla 79^ Mostra Internazionale dell’Arte Cinematografica di Venezia non poteva mancare il Lago di Como, set privilegiato di molti film e fonte di ispirazione per molti registi. Grazie a un’iniziativa della Camera di Commercio di Como-Lecco realizzata con il coordinamento di Lariofiere e la collaborazione di Fondazione Ente dello Spettacolo il Lario viene quindi raccontato al pubblico e non solo come una destinazione ideale per la realizzazione e l’ambientazione di produzioni cinematografiche.

Con le recenti sperimentazioni operative sul territorio lecchese con Palomar e Antonio Albanese, a cui si aggiungono le richieste di produzioni internazionali, il settore cinema diventa un elemento d’attrazione economica diretta e indiretta in grado di generare benefici immediati per il territorio e innescare un positivo ritorno di immagine a livello globale.

“La partecipazione al Festival di Venezia ci consente di valorizzare la destinazione Lago di Como”, conferma Giuseppe Rasella, componente di giunta della Camera di Commercio di Como-Lecco, “Il cinema è una fondamentale risorsa di promozione e di internazionalizzazione, in grado di creare indotto e occupazione, in un’ottica di diversificazione e ampliamento della stagionalità e delle opportunità per le aziende dell’ospitalità del territorio”. Anche la Cabina di Regia del Sistema Turistico del Lago di Como, composta dalle Province di Como e Lecco, dai Comuni di Como e Lecco, dal Distretto Turistico del Centro Lago, con la collaborazione delle Federalberghi di riferimento e di Lariofiere condivide la strategia. In programma il 5 settembre: “Raccontare un lago di storie, personaggi, paesaggi” dove sarà possibile conoscere l’esempio lecchese nell’evoluzione del racconto del territorio, fatto attraverso nuovi linguaggi. “L’Amministrazione comunale partecipa al Festival di Venezia per sostenere il territorio, unito e compatto con la Camera di Commercio, gli enti e tutti i soggetti della Cabina di Regia. L’assessorato al Marketing territoriale, Eventi e Turismo approfitta della partecipazione alla Mostra per sponsorizzare il territorio, che ha dato molto ma che può ancora crescere” conclude Enrico Colombo, Assessore al turismo del Comune di Como.