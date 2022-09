Stop a Frosinone: il Como è stato sconfitto per 2-0 dai gialloblù laziali. Per la squadra allenata da Fabio Grosso una rete per tempo. Ben Konè ha segnato al 22′ del primo tempo. Il raddoppio di Samuele Mulattieri al 71′. Un Como che, per l’assenza di coach Giacomo Gattuso, è stato guidato in panchina da Massimiliano Guidetti. Per il Frosinone si tratta della terza vittoria in quattro incontri finora disputati. Nella squadra lariana mancava Cesc Fabregas, nemmeno convocato, mentre nel finale è stato inserito Patrick Cutrone, che però ha potuto fare ben poco in una gara che era ormai incanalata a favore dei padroni di casa. Un Como apparso poco brillante, spesso in difficoltà, contro una tra le squadre più brillanti di questo inizio di campionato.

In classifica i lariani rimangono fermi a quota due punti, frutto dei pareggi di inizio stagione con Cagliari e Pisa. Poi sono giunti due stop, nel derby con il Brescia e oggi a Frosinone. Curiosamente lo stesso cammino dello scorso anno: nel torneo 2021-2022 i lariani inizialmente impattarono i match con Crotone e Lecce, per poi perdere in casa con l’Ascoli e, nel quarto turno, sempre a Frosinone e sempre per 2-0.

Il calendario

Dopo lo stop a Frosinone nel prossimo turno gli azzurri tornano allo stadio Sinigaglia. Sabato 10 settembre alle 14 il Como attende il SudTirol, alla vigilia dell’attuale giornata ancora a zero punti. Due sfide casalinghe per i lariani, visto che sette giorni dopo, alla stessa ora, riceveranno la Spal. Il successivo 30 settembre alle 20.30 la squadra sarà in campo per l’anticipo del venerdì a Cosenza. Il 9 ottobre, domenica, sulle rive del Lario, alle 16.15 arriva il Perugia. Gara che doveva andare in scena al sabato, poi spostata per evitare la contemporaneità con il Giro di Lombardia di ciclismo, programmato per il giorno 8.