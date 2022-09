Spacca la vetrina di un bar per rubare qualche bottiglia di birra, arrestato dalla polizia un 28enne marocchino, irregolare in Italia. Gli agenti delle volanti della questura di Como sono intervenuti nella notte in via Napoleona, dopo la chiamata di un residente che dal balcone di casa aveva assistito al furto.

I poliziotti hanno rintracciato il sospettato in piazza San Rocco e lo hanno fermato e identificato. Portato in questura, è stato arrestato per furto aggravato e danneggiamento.

Processato con rito direttissimo, è stato condannato a 4 mesi, pena sospesa.