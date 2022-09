Il Terzo Polo si presenta a Como con i candidati alla Camera e al Senato. Le elezioni del 25 settembre si avvicinano e la proposta nazionale nata dall’alleanza tra Azione (partito fondato da Carlo Calenda) e Italia Viva di Matteo Renzi viene declinata a livello locale. Lavoro, impresa, giovani, le priorità e poi ancora infrastrutture, sanità e disabilità.

Per il Senato i nomi sono quelli di Giuseppe Conti e Giusy Versace capolista, già deputata con Forza Italia, atleta paralimpica e imprenditrice nel campo della moda.

Quattro i volti in campo per la Camera dei Deputati: Mauro Del Barba, capolista, Maria Chiara Gadda e Luca Perego. Candidata a Montecitorio – nel collegio uninominale e plurinominale – anche la comasca Anna Veronelli. Era passata ad Azione dopo la rottura con Forza Italia. Per il territorio punta su sanità e istruzione (a partire dall’edilizia scolastica) e sulla tracciabilità del Made in Italy per i prodotti tessili.

I candidati

ANNA VERONELLI – candidata alla Camera, collegio uninominale e plurinominale.

Volto noto della politica comasca da 28 anni, ex assessore e presidente del consiglio comunale.

MAURO DEL BARBA – capolista per la Camera, collegio plurinominale.

Senatore dal 2013 al 2018 e deputato dal 2018 ad oggi, ex PD che lascia alla nascita di Italia Viva.



MARIA CHIARA GADDA – candidata alla Camera, collegio plurinominale

Deputata dal 2013 con il PD che lascia alla nascita di Italia Viva, laurea in ingegneria gestionale.

LUCA PEREGO – candidato alla Camera, collegio plurinominale

Imprenditore ed ex portavoce +Europa, ha lasciato il partito dopo l’alleanza con il PD per aderire al progetto di Azione-Italia Viva.

GIUSEPPE CONTI – candidato Senato, collegio uninominale

Residente a Lecco, imprenditore.

GIUSY VERSACE – capolista candidata Senato, collegio plurinominale

Atleta paralimpica e imprenditrice nel settore della moda, deputata con Forza Italia dal 2018, ha aderito ad Azione dopo la sfiducia al Governo Draghi.