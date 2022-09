Grave incidente sulla Statale Regina a Lenno intorno alle 12.30. Un’auto – per cause ancora in corso di accertamento – si è ribaltata dopo l’impatto con altri veicoli. Alla guida un 51enne che è stato trasferito in codice rosso, quindi massima criticità, all’ospedale di Lecco con l’elisoccorso. Da quanto è stato possibile ricostruire sembra che l’uomo abbia avuto un malore mentre era alla guida che ha causato lo sbandamento e l’impatto con gli altri mezzi. Sarebbero 4 quelli coinvolti. In auto anche il figlio 19enne, fortunatamente uscito illeso. Il 51enne è ricoverato in gravi condizioni a Lecco. Rilievi affidati alla polizia stradale, in supporto anche la polizia locale di Tremezzina.