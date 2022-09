Vittoria della Pallacanestro Cantù nella “prima” ufficiale stagionale. In Supercoppa di serie A2, all’esordio stagionale, sono stati i brianzoli ad aggiudicarsi il derby contro l’Urania Milano per 82-69. Al PalaDesio i padroni di casa hanno brillato soltanto a tratti, ma con questa affermazione hanno comunque conquistato la vetta del Girone Blu insieme a Torino, che nel frattempo ha vinto contro la Casale Monferrato per 79-75. I canturini scenderanno in campo nel secondo turno mercoledì 14 settembre a Casale.

“L’inizio è stato buono, ma c’è ancora molto lavoro da fare” ha detto al termine del match Romeo Sacchetti, allenatore della Pallacanestro Cantù. Il tecnico non è completamente soddisfatto. “Si gioca e si sbaglia, ma non voglio vedere facce abbattute in campo. I giocatori devono iniziare a parlarsi di più. Siamo ancora un po’ indietro. A me piacerebbe prendere la palla a rimbalzo e andare subito al tiro. In alcune parti del match eravamo un po’ lenti. Siamo stati più aggressivi quando abbiamo incontrato in preseason squadre di A1. Ho visto un atteggiamento di sufficienza che non va bene. Chiaramente alcuni giocatori non erano al meglio fisicamente come Roko Rogic e Giovanni Severini. Tra le note positive direi la prova di Nicola Berdini che, nonostante qualche errore, ha fatto bene. Da altri invece mi aspetto molto di più”.