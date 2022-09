Cinque piloti in lizza per il titolo 2022 del Campionato italiano rally asfalto. La serie tricolore vivrà il suo epilogo i prossimi 21 e 22 ottobre con il Rally dell’Aci di Como-Trofeo Villa d’Este. L’ultima gara andata in scena è stato nelle scorse, in Trentino, il Rally San Martino di Castrozza e Primiero. Il successo è andato al comasco Corrado Fontana, navigato da Giovanni Agnese, su una Hyndai i20 Wrc.

Fontana – che nel 2022 ha già conquistato il Rally Marca Trevigiana – in Trentino è stato capace di vincere tre delle sette prove speciali disputate, per 74 chilometri cronometrati in tutto. Il vantaggio lo ha scavato per gran parte nei primi crono della seconda giornata, con il sole e pari condizioni per tutti, grazie a due scratch consecutivi sulle brevi ma insidiose “Sagron Mis” e “Gobbera” che gli hanno permesso di guadagnare il vertice della classifica, poi congelato al secondo giro fino al rientro per i festeggiamenti a San Martino. Alle spalle del lariano Campedelli-Rappa (Skoda Fabia Rally2 Evo) a 13”2 e 3. Testa-Inglesi (Skoda Fabia R5 Evo 2) a 26”.

Sarà un finale di stagione interessante per il Tricolore rally asfalto, con cinque piloti in lizza per il titolo. Al termine del campionato mancano due gare, il Rally Due Valli a Verona (6-9 ottobre) e la corsa lariana (21-22 ottobre) con coefficiente 1,5.

La classifica assoluta del Campionato asfalto 1° Marco Signor 58 punti; 2° Corrado Fontana 51,5; 3° Simone. Campedelli 49,5; 4° Corrado Pinzano 38; 5° Giuseppe Testa 36