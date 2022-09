Como in crisi, con soli due punti finora nel campionato di serie B. Domenica era intervenuto sui social l’amministratore Dennis Wise (QUI l’articolo), ora tocca a Mirwan Suwarso, l’uomo che rappresenta la proprietà indonesiana della società lariana.

Anche Suwarso ha espresso il suo pensiero attraverso i social. Questo il suo messaggio pubblicato su Instagram. “A volte andando avanti, capita di scivolare. Siamo concentrati su dove vogliamo andare e dove dobbiamo stare” ha scritto l’esponente della proprietà. “Siamo consapevoli della frustrazione che alcuni provano, ma come in ogni cosa nella vita ci vuole tempo per cambiare. È qualcosa che comprendiamo e rispettiamo”.

La conclusione guarda con ottimismo al futuro, al di là della fase contingente certo non confortante. “C’è un punto che rimane fisso, ci impegneremo con questo club e in questa città per tutto il tempo necessario a portarci dove vogliamo andare. Attraverso le difficoltà, nei bei momenti e in quelli brutti, rimanendo sempre concentrati sulla nostra missione, quella di portare al successo questa società, dentro e fuori dal campo. Sempre forza Como”.

Nel prossimo turno, sabato alle 14 allo stadio Sinigaglia un Como in crisi cercherà di dare una svolta alla sua stagione: sul Lario sarà ospite la Spal. Per ora ancora nessuna novità sul nome del possibile nuovo allenatore. Al fianco del nome del “papabile” che si fa da giorni, Luca d’Angelo, è emersa anche la figura di un tecnico di esperienza, Aurelio Andreazzoli, lo scorso anno all’Empoli in serie A.

Risultati del quinto turno

Palermo-Genoa 1-0, Benevento-Cagliari 0-2, Cittadella-Frosinone 1-0, Como-SudTirol 0-2, Cosenza-Bari 0-1, Modena-Brescia 1-3, Parma-Ternana 2-3, Pisa-Reggina 0-1, Perugia-Ascoli 1-0, Spal-Venezia 2-0

La classifica

Reggina e Brescia 12 punti, Cagliari 10, Frosinone e Bari 9, Genoa, Spal, Ascoli e Cittadella 8, Palermo, Ternana, Benevento e Cosenza 7, Parma e SudTirol 6, Perugia e Venezia 4, Modena 3, Como 2, Pisa 1

La sesta giornata

Venerdì 16 settembre: Brescia-Benevento

Sabato 17 settembre: Frosinone-Palermo, Como-Spal, Cagliari-Bari, Reggina-Cittadella, SudTirol-Cosenza, Venezia-Pisa, Ascoli-Parma, Genoa-Modena

Domenica 18 settembre: Ternana-Perugia