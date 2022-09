Sono oltre 63mila gli studenti comaschi tornati oggi in classe: 5.541 i piccoli che frequentano la scuola dell’infanzia, 23.447 i bambini della primaria, 15.231 i ragazzi della scuola secondaria di primo grado e 19.134 quelli della secondaria di secondo grado.

Primo suono della campanella, dunque, dopo due anni di pandemia, senza le restrizioni Covid. Non è più in vigore l’obbligo della mascherina, consigliata per i soggetti fragili, e del distanziamento. Torna, così, la complicità tra compagni di banco.

Non è più obbligatoria la didattica a distanza per gli alunni positivi, che potranno rientrare in classe soltanto con esito negativo del tampone. Ritorno alla normalità, dunque, anche per gli insegnanti, che potranno tornare a fare lezione sempre in presenza.