Tragico incidente ieri sera attorno alle 21.30 a Lambrugo. Un uomo di 30 anni che stava camminando a piedi sulla strada statale Briantea, all’altezza dell’incrocio con via Stoppani è stato travolto da un’auto. Nell’impatto, il pedone ha riportato ferite e traumi gravissimi e non c’è stato purtroppo nulla da fare nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi.

La dinamica dello scontro è ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Cantù. Non è chiaro se il 30enne, Nicolò Casati, stesse camminando a bordo strada o se stesse attraversando. Lo schianto è avvenuto in un tratto buio della strada. Il conducente dell’auto che ha investito il 30enne avrebbe detto di non averlo visto e di aver sentito all’improvviso un botto. L’uomo, comasco, alla guida di una Seat Ibiza, si è subito fermato per capire cosa fosse successo. Ha visto il giovane investito a terra e ha immediatamente allertato i soccorsi.

A Lambrugo sono intervenute l’automedica del 118 e l’ambulanza. Le condizioni di Casati sono apparse subito gravissime. E’ stato trasportato d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli di Erba, dove è purtroppo morto poco dopo l’ingresso al pronto soccorso.

Come da prassi, i carabinieri hanno chiesto accertamenti sul conducente dell’auto per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. Informata la procura di Como, con il magistrato Simona De Salvo, che ha aperto un’indagine per omicidio stradale. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente.