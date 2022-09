Pedinamenti, minacce, maltrattamenti alla ex compagna e anche ai familiari della donna. Accuse sfociate per un 37enne di Como in un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita nei giorni scorsi dagli agenti della squadra volante della questura cittadina.

In più occasioni, i poliziotti erano intervenuti nell’abitazione della donna. Lei aveva segnalato i comportamenti violenti e minatori dell’ex compagno, con il quale aveva interrotto la relazione. Gli agenti hanno accertato che il 37enne, probabilmente nel tentativo di imporre alla donna di riprendere la relazione, aveva iniziato a seguirla, minacciarla e maltrattarla. Comportamenti che avrebbe tenuto anche con i familiari della ex compagna, intervenuti più volte per difendere la donna.

Le indagini della squadra mobile hanno permesso agli agenti di acquisire altri elementi che confermerebbero i comportamenti vessatori del 37enne. Elementi sfociati nell’accusa di stalking. La procura di Como ha chiesto al giudice delle indagini preliminari un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, provvedimento poi emesso dal gip ed eseguito dalla polizia. L’uomo è stato portato in carcere al Bassone.