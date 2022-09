Covid in Canton Ticino, il report diffuso oggi dalle autorità parla di 654 nuovi positivi nell’ultima settimana. In totale sono 41 i pazienti ricoverati negli ospedali (due in terapia intensiva). Non si registrano decessi, il totale dei decessi dall’inizio della pandemia resta fermo a 1.230.

Il medico cantonale: “Contagi, +4%. Ricoveri +41%”

“Attualmente si osserva un leggero aumento dei nuovi casi di infezione” è il commento dell’Ufficio del medico cantonale. “Negli ultimi sette giorni ci sono stati 654 nuovi contagi (+4% rispetto alla settimana precedente)”.

“Le persone attualmente ricoverate in isolamento per COVID-19 sono 41 (+41% rispetto alla settimana precedente). In terapia intensiva si contano attualmente 2 persone. Nel corso dell’ultima settimana non sono stati registrati decessi”.

Il virus è sempre presente sul territorio e si rileva un potenziale accenno di ripresa. L’Ufficio del medico cantonale raccomanda di continuare ad adottare le misure di protezione (igiene delle mani, distanza, arieggiare i locali), l’uso della mascherina negli spazi chiusi e nei luoghi affollati e sottoporsi al test in caso di sintomi.

