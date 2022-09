Monete d’oro di Como. Si dovrà attendere il nuovo anno per poter vedere esposto in città il “tesoro di Como”, le mille monete d’oro rinvenute sotto l’ex teatro Cressoni di via Diaz durante i lavori di scavo. Il ritrovamento delle monete romane è stato indicato dagli esperti come “una scoperta eccezionale” e ha riportato l’attenzione sulla centralità storica del territorio.

Monete d’oro di Como

La scorsa settimana il Comune ha incontrato la Soprintendenza per definire i tempi. Per poter visitare la mostra che sarà allestita nella Chiesetta delle Orfanelle all’interno del Museo Archeologico Paolo Giovio, in piazza Medaglie d’Oro occorrerà aspettare la prossima estate. “A fine anno arriveremo al progetto definitivo per avviare la gara – ha spiegato l’assessore alla Cultura Enrico Colombo – A giungo, luglio la mostra sarà allestita”. Poi l’assessore specifica: “Qualora dovessero esserci contrattempi l’esposizione potrebbe slittare all’autunno. Questa è la tempistica che ci siamo dati e che vogliamo rispettare”.

Complessivamente – spiega ancora l’assessore – il costo dell’intero intervento è di circa 500mila euro. La metà della cifra è stata utilizzata dalla precedente amministrazione per il restauro degli affreschi. La somma relativa all’allestimento sarà inserita nella variazione di bilancio. A quattro anni dal ritrovamento del tesoro di Como – era il 2018 – comaschi e turisti dovranno dunque aspettare ancora prima di poter vede le monete esposte in città.