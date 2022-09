Case inondate da fango e detriti. Strade bloccate dalle frane. Auto distrutte, garage allagati. In provincia di Como è questo il bilancio degli effetti dell’ultima pioggia intensa, della grandine e del vento che nella notte fra il 7 e l’8 settembre hanno fatto vivere una notte di paura. In città per esempio, via Brambilla, via Borgovico nuova e via per San Fermo sono state invase dalle frane e interessate dagli allagamenti.

Per questo motivo, Palazzo Cernezzi sta ancora procedendo al censimento dei danni che privati e aziende hanno registrato. E ricorda che oggi è l’ultimo giorno per cittadini e professionisti per trasmettere una prima stima dei danni subiti “dagli immobili nelle parti strutturali, alle loro pertinenze, alle aree e fondi esterni nonché ai beni mobili strettamente indispensabili” chiariscono dal Comune di Como.

Le istanze possono essere inviate tramite posta certificata alla mail comune.como@comune.pec.como.it oppure presentate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Como.