Tre appuntamenti nel Duomo di Como con la “Lectura Dantis” a cura di Andrea Di Gregorio. In occasione dell’esposizione delle tavole di Giuliano Collina, Di Gregorio terrà tre letture di Dante, ognuna dedicata a un canto, per ogni cantica, iniziando dal Canto XIV del Paradiso, passando poi dal Canto XXV del Purgatorio e terminando con il Canto XI dell’Inferno. “La lettura a ritroso vuole presentare la Commedia come un’opera unitaria e al tempo stesso composita, che può essere letta e goduta nelle sue singole parti. Ma anche come un viaggio da ripercorrere dalla fine all’inizio, proprio per comprenderne meglio il senso” spiega Di Gregorio.

I tre canti proposti prosegue lo scrittore e traduttore: “sono abbastanza simili tra loro e, al tempo stesso, diversi da quelli più noti. Non ci sono molte narrazioni, non sono affollati, come gli altri canti, di personaggi storici, né ci vengono presentate le loro vicende. Eppure, in tutti e tre si parla della natura umana, e di come si compenetri con quella divina, ossia di come si uniscano e si mescolino corpo e anima, materia e spirito, pesantezza e leggerezza” conclude. La visita alla mostra con le 112 Tavole di Giuliano Collina è possibile tutti i giorni dalle 10.30 alle 17.30, fino al 2 ottobre ed è un’iniziativa NodoLibri in collaborazione con la Cattedrale di Como e l’Università Popolare di Como Auser.

Il programma

sabato 17 settembre, ore 18.30, Duomo di Como. Paradiso, Canto XIV;

sabato 24 settembre, ore 18.30, Duomo di Como. Purgatorio, Canto XXV;

sabato 1° ottobre, ore 18.30, Duomo di Como. Inferno, Canto XI.