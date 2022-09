Via per San Fermo a Como “non riaprirà in tempi brevi”. Parola dell’assessore alla Mobilità del Comune di Como, Enrico Colombo. Sulla strada dunque resterà – a tempo indeterminato al momento – il senso unico alternato gestito da semaforo. La decisione era scattata dopo lo smottamento innescato nei giorni scorsi dalle abbondanti precipitazioni.

“Abbiamo effettuato un sopralluogo con i tecnici del Comune e i rappresentanti della proprietà privata dove si è verificata la frana”, ha detto Colombo. “La manutenzione e quindi la messa in sicurezza del verde che si affaccia sulla strada è di competenza del privato – ha aggiunto – Al momento i privati hanno fatto sapere che stanno cercando l’impresa per effettuare i lavori di messa in sicurezza dell’area”.

Infine l’assessore ha aggiunto che domani effettuerà un altro sopralluogo per la pulizia della zona e ha concluso: “Finché non saranno garantite le condizioni di sicurezza dell’area dove si è verificata la frana la via resterà a senso unico alternato gestito da semaforo”. Si prospettano dunque tempi lunghi per la riapertura completa al traffico di via per San Fermo.