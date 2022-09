Bus, treni, battelli e funicolare. Si annuncia un venerdì difficile anche per i viaggiatori comaschi a causa dello sciopero nazionale del trasporto pubblico.

L’agitazione di 8 ore proclamata dai sindacati di categoria per le continue aggressioni ai danni del personale sia a bordo dei mezzi o nelle stazioni.

“La situazione non è più tollerabile chiediamo un intervento concreto a tutela della sicurezza e dell’incolumità dei lavoratori” scrivono le parti sociali in una nota.

Gli orari

Asf Autolinee, l’azienda che gestisce gli autobus, comunica che il personale viaggiante attuerà lo sciopero dalle 8.30 alle 16.30, mentre gli impiegati e i dipendenti dell’officina per l’intera prestazione giornaliera. Tutte le corse in partenza, dall’inizio del servizio alle ore 8.29, saranno portate a termine. Per la fascia pomeridiana, dalle 16.30, il servizio riprenderà gradualmente. Verranno quindi garantiti i servizi non compresi nell’orario dello sciopero.



Per la Navigazione Lago di Como, gli addetti si asterranno dal lavoro dalle 9 alle 16.55.

Sul fronte del trasporto ferroviario Trenord fa sapere che il servizio potrà subire cancellazioni e variazioni dalle 9 alle 17.

In particolare, potranno essere interessati i treni che circolano su rete Ferrovienord, cioè i collegamenti regionali e suburbani che raggiungono Milano Bovisa e Milano Cadorna – tra cui le linee Canzo/Asso, Como Lago, Mariano Comense.

Saranno coinvolti anche i servizi aeroportuali Malpensa Express su Milano Cadorna e Milano Centrale e Malpensa Aeroporto-Bellinzona.

Lo sciopero potrà causare variazioni di circolazione sulle linee “miste” che transitano su entrambe le reti, Ferrovienord e RFI.

Per quanto riguarda la funicolare Como Brunate (che rientra in Atm Milano) Lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle 8:30 alle 16:30.