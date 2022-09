Da domani a domenica l’area dell’ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio ospiterà la prima edizione del Lake Sound Park. Una tre giorni di concerti per celebrare la musica e tornare a condividerla in presenza dopo il lungo stop imposto dalla pandemia. L’evento – supportato da Villa Erba e dal Comune di Cernobbio – trasformerà l’area affacciata sul lago di Como in un Parco della Musica.

Dodici artisti si alterneranno sul palco. Un happening che inizierà al tramonto e si chiuderà a notte fonda. Il festival si sviluppa in tre serate sarà un viaggio tra diversi generi e espressioni musicali. Domani la prima serata “The dance Tree” porterà sul palco dj di fama nazionale. Sabato spazio a “The folk tree” con rappresentanti del folk italiano del calibro di Davide Van De Sfroos, Modena City Ramblers, Sulutumana e Roberta Carrieri. Infine domenica la serata di chiusura con “The Indie-rock tree” durante la quale si alterneranno note band indie-rock italiane, con l’attesa partecipazione de I Ministri.

“La prima edizione di Lake Sound Park è il punto di partenza per la valorizzazione di un’area, quella dell’ex galoppatoio, che per sua conformazione è luogo ideale per ospitare grandi eventi aperti alla città” spiega Piero Bonasegale, general manager di Villa Erba Sp.A. “E’ infatti in corso un’importante riqualificazione dell’area voluta dal CdA e condivisa dai soci volta a rendere più fruibile alla cittadinanza uno spazio ancora poco sfruttato per eventi pubblici ma – conclude – con grandi potenzialità di utilizzo soprattutto nei mesi estivi.