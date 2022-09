Il Festival Storie di Cortile apre le porte a Francesco Baccini. Per la prima volta il cantautore della scuola genovese, tra i più eclettici del panorama musicale italiano (cresciuto tra grandi nomi come Fabrizio De Andrè, Lucio Dalla e Enzo Jannacci)-in un fuori programma-annuncia il concerto fissato per il 23 settembre nel cortile di Palazzo Cernezzi. Evento che sancisce l’inizio della collaborazione di Como con il festival.

Insieme a Baccini, anche la cantautrice Kassi Valazza. L’artista americana, nata in Arizona ora residente in Oregon, porta in Italia le note del genere indie, folk rock e country a stelle e strisce. Insieme, si esibiranno con i loro successi più celebri e coinvolgeranno il pubblico a partire dalle 21:00 accompagnati anche da Andrea Parodi Zabala con la sua band, in cui spiccano Alex Kid Gariazzo, cantante e chitarrista della Treves Blues Band e il trombettista Raffaele Kohler. Condurrà la serata Claudio Agostoni, autore e voce nota di Radio Popolare.

Il Festival Storie di Cortile (che da 6 anni porta musica e cultura nelle corti e i cortili dei paesi delle province di Como, Monza Brianza e Varese) è organizzato dall’Associazione Culturale Pomodori Music e dalla Pro Cantù con la direzione artistica del cantautore Andrea Parodi Zabala. L’ingresso sarà gratuito ma per partecipare servirà la prenotazione sul sito. In caso di maltempo, il concerto si sposterà da via vittorio Emanuele II, a via Sant’Abbondio 7.