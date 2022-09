Un appuntamento con la musica e la solidarietà. E’ in programma giovedì 6 ottobre alle ore 20.30 presso il Teatro Sociale di Como: “Paolo Fresu Devil Quartet in concerto”.

Sul palco del Teatro, accanto a Paolo Fresu (tromba, flicorno) un gruppo di musicisti – Bebo Ferra (chitarra), Paolino Dalla Porta (contrabbasso) e Stefano Bagnoli (percussioni) – già conosciuti come il gruppo più “elettrico” del jazz italiano degli ultimi anni. Ora il Devil Quartet, protagonista di questa nuova proposta, è stato pensato da Fresu per sviluppare in modo diverso un’idea di quartetto che si era concretizzata nell’Angel Quartet, formazione molto celebrata a livello europeo. La line up del Devil Quartet mette insieme autentici specialisti dei loro strumenti in una nuova versione acustica. La regia di Fresu governa una musica che lui stesso definisce “melangé”, frutto di incroci di stili e linguaggi diversi, intensa, aperta, innovativa.

Il concerto, promosso dall’Associazione no-profit Archivio Design Ico Parisi e patrocinato dall’Ordine degli Architetti di Como e dalla Fondazione Humanitas per la Ricerca, è dedicato alla memoria di Marco Balzarotti, architetto molto conosciuto in Como, scomparso un anno fa, grande appassionato di musica jazz e, in particolare delle sonorità della tromba di cui Paolo Fresu è uno dei più grandi interpreti contemporanei. Il biglietto unico costerà 25 euro e le prevendite sono acquistabili online QUI, oppure recandosi alla biglietteria del Teatro Sociale.