Tavolini all’aperto, via libera alla proroga. Occupazione di suolo pubblico per i tavolini all’aperto di bar e ristoranti, sì della giunta comunale alla proroga fino al 31 gennaio del 2023.

Il sindaco di Como Alessandro Rapinese aveva annunciato in consiglio comunale la volontà di concedere l’estensione della concessione per i proprietari di pubblici esercizi ma ad una condizione. “La proroga verrà autorizzata soltanto a chi è in regola con i pagamenti comunali – aveva chiarito il primo cittadino – vedremo, dopo i controlli, nelle prossime settimane chi potrà ottenerla”.

Le richieste per poter ottenere una nuova concessione per l’utilizzo del suolo pubblico per bar, ristoranti e pizzerie della città devono arrivare in Comune entro fine mese e precisamente alla data del 30 settembre utilizzando il portale impresainungiorno.gov.it.

Alla richiesta inoltre dovranno essere allegate le ricevute di pagamento del Canone unico patrimoniale di concessione e della Tari, la tassa sui rifiuti. Soltanto i commercianti che avranno inviato la richiesta entro la data fissata potranno continuare ad allestire sedie e tavolini all’esterno dei locali. La proroga infine sarà concessa soltanto quando gli uffici comunali avranno accertato l’avvenuto pagamento del canone di concessione e della Tari.

I proprietari di locali non interessati a ottenere la proroga o irregolari sul fronte dei pagamenti dovranno rimuovere gli arredi esterni entro il primo ottobre.