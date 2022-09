I filmissimi tutte le sere su Etv a partire dalle 23. La settimana si è aperta ieri con la pellicola Resurrection con Christopher Lambert.

Oggi in programma Liberty stands still affari spregiudicati e traffico d’armi al centro di un thriller con Linda Fiorentino e Wesley Snipes.

Domani sera è il turno della pellicola Linea spezzata. Un intraprendente poliziotto decide di intervenire in una rapina in banca senza attendere i rinforzi. Le conseguenze saranno drammatiche.

Giovedì alle 23 tocca in palinsesto The Confession con Alec Baldwin e Ben Kingsley. Il protagonista è un avvocato difensore di New York che non disdegna metodi poco ortodossi per vincere le sue cause.

Venerdì sera la programmazione prevede Levity con Morgan Freeman, Holly Hunter e Kirsten Dunst. Condannato all’ergastolo per l’omicidio di un ragazzo commesso nel corso di una rapina il protagonista si troverà ad uscire di galera per buona condotta dopo 19 anni ma il senso di colpa è troppo grande.

Sabato sera sempre alle 23 Antonio Banderas e Emma Thompson sono i protagonisti di Immagini ambientato nella Buenos Aires degli anni 70.

Infine domenica sullo schermo Se mi amate pellicola che vede due sorelle contrapposte sul destino del padre in lotta tra la vita e la morte. Una ritiene che l’uomo non desideri dipendere dalle macchine, l’altra invece sostiene che voglia continuare a vivere. Un giovane medico sarà in difficoltà di fronte a questa situazione.

L’appuntamento con i filmissimi è ogni sera su Etv a partire dalle 23.