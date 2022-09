“All’inizio della prossima settimana gli operai raggiungeranno la zona montana per valutare la gravità della situazione e realizzare opere provvisorie che consentano di limitare i danni in caso di maltempo”: lo annuncia il sindaco di Blevio, Alberto Trabucchi, mentre proseguono le operazioni di pulizia e messa in sicurezza a Sopravilla, una delle frazioni più colpite dal nubifragio della notte tra il 7 e l’8 settembre. Fango e detriti avevano travolto il paese, così come accadde un anno fa, invadendo strade e cantine.

“Nei giorni scorsi è stato realizzato il bypass all’acquedotto ed è stato aperto l’alveo del torrente per le operazioni di pulizia – spiega il sindaco – I lavori dovrebbero terminare entro la fine della settimana”.

Ancora disagi, dunque, per i residenti della frazione, con gli operai al lavoro nell’area antistante le abitazioni, ancora invasa da terra e detriti.

Una volta terminati i lavori a valle, si proseguirà a monte con la pulizia delle briglie esistenti e del materiale presente. “Abbiamo in programma un incontro con la protezione civile per capire come intervenire perché l’area del dissesto è ampia – dice Trabucchi – Dobbiamo lavorare per garantire sicurezza nell’immediato e al contempo velocizzare le procedure per le opere definitive, da realizzare con urgenza”.