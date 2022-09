Comune, variazione di bilancio da 28 milioni. Nove progetti per il verde pubblico cittadino, migliorie per campi da calcio e ancora fondi destinati ai cimiteri, come 400mila euro per il camposanto di Monte Olimpino. Sono soltanto alcuni dei progetti che rientrano nella variazione di bilancio, approvata ieri sera dalla giunta cittadina e che supera i 28 milioni di euro.

Nel documento figurano anche la somma per il possibile acquisto del Politeama da parte del Comune e il completamento dei lavori di ristrutturazione del padiglione ex grossisti del mercato di Como. Spazio anche allo sport con le migliorie per i campi da calcio cittadini e gli annessi spogliatoi.

“Si tratta di una cifra record – ha commentato il sindaco di Como Alessandro Rapinese, riferendosi agli oltre 28 milioni della variazione di bilancio – Ora inizia la fase più complessa che riguarda la spesa corrente”.

Inoltre ieri sera in giunta sono stati approvati anche i regolamenti di suolo pubblico – con la proroga fino al 31 gennaio del 2023 che sarà concessa soltanto a chi è in regola con le tasse comunali – il regolamento di polizia urbana – che prevede lo stop al consumo di alcolici in strada in tutta la città e nuove regole per condomini e animali – e infine il regolamento che riguarda gli artisti di strada, banditi dalla città murata dal precedente regolamento di polizia urbana potranno tornare ad esibirsi in città esclusivamente in 20 postazioni scelte dall’amministrazione e dimostrando di essere in regola con i pagamenti della Siae.