Lo scorso 23 settembre in Canton Ticino è entrato in vigore il decreto esecutivo che regola le condizioni e le modalità per la concessione di contributi a favore della mobilità aziendale. Il credito di 2 milioni di franchi, stanziato dal Gran Consiglio lo scorso 11 aprile, garantirà continuità alla politica di promozione delle modalità di spostamento pendolare più sostenibile presso le aziende.

Con questo secondo credito l’obiettivo è contenere e ridurre i tragitti in automobile (con un solo occupante), soprattutto durante le ore di punta, e incoraggiare le aziende mediante un sostegno tangibile a promuovere presso i propri dipendenti delle abitudini di mobilità più virtuose.

Le principali attività e misure che sono oggetto di finanziamento tramite questo nuovo credito sono:

Allestimento, rispettivamente aggiornamento, dei piani di mobilità aziendale di singole aziende e i piani per i comparti aziendali; acquisto e/o avviamento dei servizi di navetta aziendale adattabili alle esigenze orarie dei collaboratori e alle tratte non coperte dal trasporto pubblico; offerta di servizi aggiuntivi e infrastrutture per la mobilità ciclabile quali posteggi per biciclette di qualità, punti di riparazioni bici, punti di ricarica. E poi, consulenze specifiche per una gestione mirata dei posteggi ;

attività promozionali mirate e concrete legate alla mobilità sostenibile; condivisione dei tragitti casa-lavoro (car-pooling) tra i dipendenti.

Le richieste per l’ottenimento dei contributi devono essere presentate alla Sezione della mobilità del Dipartimento del territorio (DT) attraverso i moduli ufficiali scaricabili cliccando QUI.