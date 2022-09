Nuova rotatoria di Villa Olmo, sono iniziati gli attesi interventi tra le vie per Cernobbio e Bellinzona. La ditta incaricata ha iniziato il tracciamento e l’allestimento del cantiere. Si tratta di un’opera molto attesa soprattutto sul fronte della sicurezza stradale visti i numerosi incidenti che si verificano ogni anno all’intersezione viabilistica. Dopo l’appalto saltato ora con la nuova assegnazione possono finalmente iniziare i lavori.

L’obiettivo del Comune è non interferire con il Giro di Lombardia, previsto per sabato 8 ottobre in città. Infatti prima del passaggio dei corridori la ditta dovrà realizzare una rotatoria provvisoria, successivamente, una volta conclusa la gara ciclistica, il cantiere riprenderà per rendere l’opera viabilistica definitiva.

Il Comune rassicura i cittadini che i lavori per la nuova rotatoria non creeranno particolari disagi alla viabilità nonostante a breve – il prossimo 3 ottobre – riprenderà il cantiere sull’autostrada A9 Lainate –Como-Chiasso nella galleria San Fermo Nord mentre a fine mese sono previsti nuovi interventi in via Borgovico vecchia che comporteranno delle chiusure a blocchi della strada. Cantieri in contemporanea che rischiano di mandare in tilt la viabilità nel capoluogo lariano.

Al momento – fanno ancora sapere da Palazzo Cernezzi – l’unica incognita è legata al meteo e dunque alle possibili piogge che potrebbero rallentare i lavori.