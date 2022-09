Violenta lite oggi a Carlazzo in località San Pietro Sovera poco dopo le 16 in via Menaggio. Una ragazza di 21 anni è stata portata in codice giallo in ospedale per gli accertamenti del caso. In base ad una prima ricostruzione sembra che sia nata una discussione con un collega di lavoro poi degenerata. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Menaggio.