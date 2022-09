“Vaccinarsi per scongiurare un altro autunno difficile”. L’assessore al Welfare e vicepresidente della Regione, Letizia Moratti, si rivolge ai lombardi nella giornata in cui si sono aperte le prenotazioni per la quarta dose di vaccino anti Covid per gli over 12.

La campagna vaccinale complessivamente ha raggiunto 8.760.000 persone in Lombardia, 24.700.000 somministrazioni in totale. Tra queste 660mila quarte dosi.

“Il mio invito ai cittadini lombardi – ha sottolineato Moratti – è di vaccinarsi, mettendoci definitivamente alle spalle la fase acuta della pandemia”.

Pusterla (Sant’Anna): “In un mese ricoveri raddoppiati”

Appello che condivide il primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sant’Anna, Luigi Pusterla. “Sulla quarta dose finora abbiamo avuto numeri molto bassi e questo mi preoccupa e mi fa arrabbiare – spiega – Mi sembra che la pandemia non abbia insegnato nulla a nessuno. Il vaccino è l’unica arma efficace che abbiamo a disposizione per evitare le forme più gravi della malattia eppure molte persone hanno scelto di non sottoporsi all’iniezione”.

Quindi un ragionamento sui numeri. “A livello regionale in questo weekend arriveremo a superare i 600 ricoveri in Lombardia. Le cifre si stanno rialzando, anche noi in ospedale dall’inizio di settembre abbiamo visto raddoppiare i ricoveri passati da una ventina a una quarantina”. Ha spiegato. “Non ci resta che aspettare e vedere come evolve la situazione”. “Quello che mi dispiace è che dovremmo giocare d’anticipo e invece siamo sempre in rincorsa, fino a portare il sistema sanitario sotto stress. Su questa altra ondata siamo già in ritardo” chiude il medico sottolineando come ormai si sia persa la fiducia nel sistema sanitario “In tanti preferiscono affidarsi a internet per documentarsi” ammette amareggiato. “I casi stanno risalendo, l’influenza è in netto anticipo eppure le mascherine restano obbligatorie solo in ospedale mentre si toglieranno sui mezzi pubblici, un’altra scelta che mi lascia perplesso” chiude Pusterla.