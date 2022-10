In occasione della 27° edizione di Mercante in Fiera Autunno che si terrà a Parma da oggi al 9 ottobre 2022, Fondazione Alessandro Volta promuove l’esposizione “Lampi di Genio – Alessandro Volta precursore della sostenibilità”.

Cosa sarà possibile vedere

Protagonisti a Parma, alcuni pezzi di pregio riguardanti il concittadino comasco e il suo genio. E’ esposto un disegno preparatorio di riproduzione tessile-serica di un tessuto risalente alla fine dell’1899 e che raffigura Alessandro Volta mentre illustra una pila all’Institut de France di fronte a Napoleone Bonaparte (occasione in cui Volta venne anche insignito di una medaglia d’oro); una litografia di grande formato di Marcello Dudovich rappresentante l’esposizione internazionale del 1899 in occasione delle celebrazioni voltiane; una serie di riproduzioni delle scoperte tra cui spicca la celeberrima pila composta di dischi in zinco e rame.

Volta e la sostenibilità

L’esposizione desidera portare alla luce come il sogno visionario e astratto di Alessandro Volta abbia rivoluzionato il mondo. L’attuale impiego di energia elettrica per qualunque applicazione quotidiana, prima fra tutte il passaggio dal motore a scoppio a quello a batteria, rappresenta la più grande sfida legata all’ambiente e alla sostenibilità. Ma Alessandro Volta, sebbene sia conosciuto per la pila, oltre ad essere un grande umanista, è anche stato lo scopritore del gas metano nelle paludi del Lago Maggiore. E nel 1776, per descriverlo, diceva: «Quest’aria arde assai lentamente con una bella vampa azzurrina». Un’installazione racconterà al centro dello stand di Parma il funzionamento della pila. “La luce elettrica è la protagonista della visione del mondo contemporaneo” ha commentato Luca Levrini, Presidente di Fondazione Alessandro Volta “un mondo dove la conoscenza scientifica e la cultura ancora oggi fanno luce sull’oscurità del dubbio”.

L’esposizione è stata realizzata grazie alla collaborazione con il Comune di Como, il Museo della Seta di Como, il Setificio Paolo Carcano, la Fondazione Setificio, l’ Associazione Ex Allievi del Setificio di Como, i Musei Civici di Como, il Museo Casartelli, il Liceo Classico, il Scientifico Alessandro Volta e la Società Palchettisti Teatro Sociale di Como