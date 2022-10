La lingua di terra emersa davanti ai giardini a lago a causa del lungo periodo di siccità è ancora visibile anche se appare ridotta e decisamente meno affollata delle scorse settimane.

Nonostante le piogge degli ultimi giorni, il livello del Lago di Como è ancora lontano dall’eguagliare il dato relativo alla media storica. Ma in base alle rilevazioni degli Enti Regolatori dei Grandi Laghi, la situazione attuale è comunque in miglioramento rispetto al record negativo registrato nei mesi più caldi dell’anno. Oggi, l’altezza del Lario si attesta a 22,7 cm sotto lo zero idrometrico (mentre la media sarebbe di 39 cm). Il minimo storico è di 42 cm sotto lo zero idrometrico mentre la forbice si allarga se viene preso in considerazione il massimo storico di 180 cm.

La percentuale di riempimento si ferma al 10% ma la tendenza del Lago, in base alla quantità di acqua in afflusso e deflusso, nel breve periodo non lascia prevedere né un innalzamento né un ulteriore abbassamento. Questa settimana, le precipitazioni dovrebbe comunque lasciar spazio al bel tempo mentre per il prossimo fine settimana sono attesi nuovi rovesci a carattere temporalesco su tutta la Lombardia.