Esordio con vittoria per l’Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù, che fa suo il derby della prima giornata del Girone Verde di serie A2 in casa dell’Urania Milano per 70-85.

«Abbiamo fatto delle buone difese e ci siamo mossi abbastanza bene anche in attacco – conferma l’allenatore biancoblù -. Ogni tanto, però, spegniamo ancora la luce, come all’inizio del secondo quarto quando abbiamo subito un loro break. Poi abbiamo alzato nuovamente il ritmo in difesa e abbiamo ripreso in mano l’incontro. In questo senso mi è piaciuto molto Baldi Rossi, che si è mosso bene sotto canestro. L’importante comunque era portare a casa la partita e torniamo a casa con i due punti. Un plauso a Berdini, che è tornato bene dopo l’infortunio. Ci ha permesso di fare delle rotazioni importanti, sia giocando insieme a Rogic a tratti sia dando a quest’ultimo la possibilità di riposare quando era stanco».

La partita

I biancoblù hanno giocato senza Stefanelli, ma hanno recuperato Berdini. Coach Sacchetti ha puntato tutto sul quintetto con Rogic, Bucarelli, Nikolic, Baldi Rossi e Hunt. Ed è proprio il centro statunitense ad aver segnato la strada verso la vittoria con due canestri da sotto e il 50% dalla lunetta: 0-5. Segue poi il canestro di Baldi Rossi: 0-7. Potts in contropiede ha siglato i primi punti dei locali, poi è arrivata la risposta di Rogic del 2-9. Bucarelli poi ha segnato e subito dopo Hill e Potts da fuori vanno sul -4 (7-11). Rogic e Hunt firmano il 7-15 e Pullazi e Potts mettono a segno il -2 dell’8’ (13-15). I meneghini impattano con Potts, e dopo un lungo botta e risposta Montano, Berdini e Severini portano al 18-21 al 10’.

Sacchetti ha optato quindi per lanciare Rogic e Berdini contemporaneamente, mentre Da Ros colpisce da tre. L’Urania c’è con Piunti e Pullazi (24-24). Potts sorpassa e va in doppia cifra al 15’, poi Amato da tre fa esplodere il PalaLido. L’Acqua S.Bernardo soffre: parziale di 12-3 per i padroni di casa (30-24). Cantù si riorganizza, guidata da Rogic che va in doppia cifra e infila due triple, oltre all’ottimo Baldi Rossi, Nikolic e Pini: break di 5-21 che vale il 35-45 dell’intervallo. Bene Cantù a rimbalzo nel primo tempo: 11-20.

Nel terzo quarto il risultato si cristallizza sul 10-12 dopo 9’. Per i biancoblù, in doppia cifra sono arrivati Hunt, Baldi Rossi e Nikolic. Alla mezz’ora è 48-60 per Cantù, che ha dominato a rimbalzo (22-31) e poi ha tirato da due punti (23/35 contro il 10/26 dell’Urania).

Cantù ha giocato senza problemi nella quarta frazione: 50-67 al 33’. È stato Buccarelli a mettere da fuori il +20 a 6’ dalla fine: 50-70. L’Urania fa suo un break di 9-4, poi Berdini ha chiso definitivamente i conti al 37’: 59-77. Finale di 70-85. Per Cantù il 55,7% al tiro.