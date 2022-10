Covid in Ticino. L’11 ottobre 2022 prende avvio la campagna di vaccinazione di richiamo anti-COVID-19. La dose di richiamo è gratuita e disponibile per tutte le persone a partire dai 16 anni che hanno ricevuto l’ultima dose di vaccino o che sono guarite da almeno 4 mesi.

Covid in Ticino

La somministrazione è fortemente raccomandata alle persone di età superiore a 65 anni o particolarmente vulnerabili a causa di malattie croniche, alle donne in gravidanza o che allattano, al personale sanitario e, più in generale, a tutte le persone a contatto con persone a rischio. È possibile prenotare un appuntamento da subito, in uno dei sei Centri cantonali o in una delle farmacie e degli studi medici che aderiscono alla campagna.

Per l’autunno 2022 le autorità prevedono un aumento dei nuovi contagi, ma in un contesto profondamente diverso da quello degli scorsi anni. L’Ufficio federale della sanità pubblica stima infatti che oggi in Svizzera oltre il 97% delle persone possiedono anticorpi contro il virus SARS-CoV-2, grazie alla vaccinazione o perché guarite dall’infezione. Questa condizione riduce la probabilità di un decorso grave per chi non rientra fra le categorie a rischio, ma non assicura la protezione delle persone più vulnerabili.

Alla luce di questi dati, l’Ufficio federale della sanità pubblica e la Commissione federale per le vaccinazioni hanno elaborato una serie di raccomandazioni, con l’intento di proteggere principalmente le categorie a rischio della popolazione. Il richiamo vaccinale è dunque fortemente raccomandato a chi è particolarmente vulnerabile per età (a partire dai 65 anni) o perché affetto da malattie croniche, alle donne in gravidanza o che allattano e a chi è regolarmente a contatto con persone a rischio come, ad esempio, il personale sanitario. L’obiettivo della vaccinazione resta quello di ridurre il rischio di un decorso grave della malattia e delle conseguenze a lungo termine della COVID-19.

