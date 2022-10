Un’altra giornata difficile per il traffico comasco. Un mix di cause – in primis in cantiere appena ripartito sull’A9 – e di altri lavori che hanno complicato la vita degli automobilisti anche sulla direttrice Como – Lipomo –Tavernerio.

Le ricadute sulla viabilità cittadina sono legate – come detto – prevalentemente ai lavori sull’autostrada. Ripercussioni in particolare nelle ore di punta al mattino e alla sera. A breve poi inizierà l’intervento in via Borgovico mentre già lunedì – dopo un rinvio – quello per la rotatoria di Villa Olmo.

“Sui lavori in autostrada il Comune non può interferire” spiega Enrico colombo, assessore all’Urbanistica del Comune di Como.

Inevitabile lo sfogo sui social da parte degli automobilisti che ricordano la prima fase dei lavori in A9 e i conseguenti disagi. C’è chi dice “sappiamo cosa aspettarci perché è quanto già avvenuto nei mesi scorsi”. Chi chiede una migliore segnaletica per indicare i percorsi alternativi.

Intanto oggi code e rallentamenti sono stati segnalati anche sulla Statale per Lecco in salita verso Tavernerio anche a causa di lavori per la posa di cartelli stradali.