Cade un albero in via Carso, strada riaperta. Viabilità nel caos durante le operazioni per rimuovere la pianta. E’ accaduto all’alba di questa mattina – poco dopo le 4 – i vigili del fuoco sono intervenuti per la caduta di un grosso albero in via Carso che ha occupato l’intera carreggiata stradale.

La strada è stata dunque chiusa al traffico per permettere le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Il traffico diretto verso il centro della città è stato dirottato lungo via Salita Cappuccini. Inevitabili i disagi per gli automobilisti e per i residenti della zona fino al momento della completa rimozione dell’albero.

La pianta è stata rimossa poco prima delle 8. Sul luogo arrivati anche gli agenti della locale per le ultime operazioni tecniche.

